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Риттер: ВСУ состоят из подразделений поляков, французов и американцев

Риттер: ВСУ состоят из подразделений поляков, французов и американцев

На Украине заметили отряды польских, французских и американских военнослужащих. В стратегический резерв Украины вошли иностранцы, сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.

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