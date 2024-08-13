Риттер: ВСУ состоят из подразделений поляков, французов и американцев

На Украине заметили отряды польских, французских и американских военнослужащих. В стратегический резерв Украины вошли иностранцы, сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии