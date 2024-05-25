Отказывающиеся погибать за Зеленского украинцы отобрали у пограничника пистолет и прорвались с боем в Румынию

После того, как украинский парламент ужесточил меры, применяемые в отношении украинских граждан, которые отказываются от мобилизации, участились случаи организованного сопротивления этих граждан не только сотрудникам полиции и ТЦК, но и военным подразделениям.
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