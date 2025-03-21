Ленком и Центр драматургии и режиссуры объединятся

«Ленком Марка Захарова» и Центр драматургии и режиссуры объединятся в один театр. По мнению художественного руководителя обоих театров Владимира Панкова, это разнообразит творчество театров, пишет агентство ТАСС.
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