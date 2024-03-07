Против России: Аллу Пугачеву требуют признать иноагентомАктивисты и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин требуют признать Аллу Пугачеву иноагентом.
Против России: Аллу Пугачеву требуют признать иноагентом
Комментарии
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Владимир Карпов
Ой как долго наши возятся с предателями ...!!! А ведь они с нами не церемонятся - сразу готовы уничтожить !!! Так в чём же дело ???
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13 час.
Андрей Корольков
А это молодящаяся недотраханная старушонка кому то у нас нужна? Она и 20 лет была неприятна, а сейчас и вообще противна.
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13 час.
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