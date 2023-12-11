Новая проточная батарея использует рассол для длительного хранения энергии

Патентованная технология хранения Aquabattery использует соленую воду в качестве хранилища энергии и описывается как поточный аккумулятор, который может независимо регулировать мощность (кВт) и емкость энергии (кВтч).
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