Леус: в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем

Воздух прогреется до плюс 3 градусов Сегодня в Петербурге сохранится теплая погода, ближе к полудню возможен мокрый снег, местами с дождем, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.