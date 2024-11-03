Леус: в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем

Воздух прогреется до плюс 3 градусов Сегодня в Петербурге сохранится теплая погода, ближе к полудню возможен мокрый снег, местами с дождем, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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