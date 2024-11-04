В Пентагоне не смогли подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине

Пентагон в настоящее время не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ касательно участия северокорейских военных в конфликтах на украинской территории, сообщил официальный представитель ведомства, генерал-майор Патрик Райдер.
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