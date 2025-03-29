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Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Реал» примет «Леганес», «Барселона» сыграет с «Жироной» в воскресенье

 В субботу «Атлетико» сыграет в гостях с «Эспаньолом», «Реал» примет «Леганес».  В воскресенье «Барселона» встретится с «Жироной», «Атлетик» – с «Осасуной».

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