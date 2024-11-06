Камала Харрис сильно сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков

По сравнению с более ранними данными разрыв между соперниками на президентских выборах в США по голосам выборщиков сократился на несколько десятков голосов, впрочем, большая часть этого сокращения была ожидаемойFLICKR.
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