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Царьград

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Джабаров прокомментировал план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Джабаров прокомментировал план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Сенатор отметил, что условия избранного президента США не являются обязательными к исполнениюРанее газета The Wall Street Journal опубликовала план окончания украинского конфликта, разрабатываемый командой Дональда Трампа.

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