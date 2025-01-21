В России оценили необходимость выхода из ВОЗ после аналогичного решения Трампа

России не нужно оглядываться на США в вопросе выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя соответствующий указ избранного американского президента Дональда Трампа.