В России оценили необходимость выхода из ВОЗ после аналогичного решения Трампа

России не нужно оглядываться на США в вопросе выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя соответствующий указ избранного американского президента Дональда Трампа.
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