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Поварёнок с лучшими рецептами

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Тайский салат с манго и огурцом

Тайский салат с манго и огурцом

Салат со свежим манго, огурцом и кинзой— это быстрое, свежее блюдо с кисло-сладким вкусом, в котором кусочки спелого манго, прохладный огурец и ароматная кинза великолепно сочетаются с пикантной заправкой из лайма.

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