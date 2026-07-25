Тайский салат с манго и огурцом

Салат со свежим манго, огурцом и кинзой— это быстрое, свежее блюдо с кисло-сладким вкусом, в котором кусочки спелого манго, прохладный огурец и ароматная кинза великолепно сочетаются с пикантной заправкой из лайма.
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