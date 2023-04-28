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Глава МИД Франции Катрин Колонна посетила Ереван: итоги визита

Глава МИД Франции Катрин Колонна посетила Ереван: итоги визита

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Завершился двухдневный визит министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, в ходе которой состоялись встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном.

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