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«Нас используют как ширму, это нечестно»: Зеленский впал в истерику после переговоров и договоренностей Путина и Трампа

«Нас используют как ширму, это нечестно»: Зеленский впал в истерику после переговоров и договоренностей Путина и Трампа

Зеленский выразил недовольство снятием администрацией США ограничений на операции с российским дизельным топливом.

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