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Мировое обозрение

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Собянин сообщил об уничтожении ещё 11 беспилотников на подлёте к Москве

Собянин сообщил об уничтожении ещё 11 беспилотников на подлёте к Москве

Главное в тезисах: Ночной перехват: силы ПВО уничтожили ещё 11 беспилотников на подлёте к Москве, суммарно за сутки сбиты 23 БПЛА, следовавших в сторону столицы.

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