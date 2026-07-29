«Ман Сити» уверен, что подпишет Буадди в ближайшие дни. 18-летний хавбек сборной Марокко может присоединиться к команде этим или следующим летом

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«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу 18-летнего полузащитника « Лилля » Айюба Буадди . По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами продвигаются, и в « Ман Сити » растет оптимизм по поводу успеха сделки.