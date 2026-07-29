НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Ман Сити» уверен, что подпишет Буадди в ближайшие дни. 18-летний хавбек сборной Марокко может присоединиться к команде этим или следующим летом

«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу 18-летнего полузащитника « Лилля » Айюба Буадди . По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами продвигаются, и в « Ман Сити » растет оптимизм по поводу успеха сделки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии