Воронежские следователи организовали проверку после сообщений нападения собаки

Эпизод произошёл на детской площадке ЖК «Адмирал» по улице Кривошеина Воронежа.Следственные органы Следственного комитета России по Воронежской области организовали доследственную проверку на основе размещенной в социальных медиа информации о нападении собаки на ребёнка.
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