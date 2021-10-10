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В Самаре скончался 42-летний врач-кардиолог

Причина смерти кардиолога не сообщается. Однако известны дата и место прощания с врачом. Проводить его в последний путь можно 11 октября в 15:00 на Ташкентской, 159г - на территории больницы у церкви святой Елисаветы Феодоровны Преподобномученицы.

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