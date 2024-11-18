Искусственный интеллект в борьбе с раком: мнение онколога о новых возможностях Ирэн ОрлонскаяВ последние годы искусственный интеллект (ИИ) и новые технологии играют ключевую роль в диагностике и лечении рака.
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