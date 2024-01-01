Медианная зарплата на Алтае выросла на 31% по сравнению с декабрем 2022 года

Самую большую прибавку ощутили ветврачи В декабре 2023 года медианная зарплата в Алтайском крае составила 42 500 рублей, что на 31% больше, чем год назад, следует из данных исследовательского центра "Зарплата.
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