Дмитрий Конаныхин: Когда по нам ударит русский мутант коронавируса?

Дмитрий Конаныхин Скоро в Российском радиоуниверситете:Чего нам ожидать после дельта-вируса, индийского мутанта, когда нам ожидать русского мутанта коронавируса? Почему вакцины стали жертвами своего успеха, почему Россия, создавшая лучшие в мире вакцины, ползёт позади мира по скорости вакцинации, в чём причина психиатрического озлобления, может, действительно, мы имеем дело с заговором? Насколько влияет инфантилизация общества, какое влияние имеют сообщества "яжематерей", почему именно успешные, образованные мужчины и женщины среднего возраста выступают яростными критиками вакцин, почему современные образованные люди стали новыми мракобесами, почему современные вакцины ничего общего не имеют с попытками заразить человека ослабленным возбудителем, почему взрослый здоровый человек не может сравнить свой уровень здоровья с эффектом вакцины, как привычка к насилию в СМИ подрывает доверие к сообщениям о смертности в реанимациях, на основании чего медики, работающие в реанимациях, сообщают о неэффективности вакцин, доказывал ли СССР, победивший полиомиелит, своему населению пользу вакцины, почему обычного человека нельзя убедить публикациями в СМИ, почему обычный человек становится шизофреническим заложником безупречной логики, какова современная структура заболевших коронавирусом, кто должен решить вопрос с продажей сертификатов и какие последствия покупки фальшивых сертификатов… 02 июля в Российском радиоуниверситете на Радио России и Радио Культура совершенно нетолерантная беседа о нас, о нашем обществе, о структуре страха, о формах паники населения, о том, как работают современные вакцины и когда и почему после индийского дельта-коронавируса нам ожидать появление русского мутанта.