Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Каспийским морем

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Каспийским морем. «3 февраля около 07:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря», — говорится в сообщении ведомства.