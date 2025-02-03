Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Каспийским морем

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский БПЛА над Каспийским морем. «3 февраля около 07:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря», — говорится в сообщении ведомства.
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