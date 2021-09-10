На US Open будет подростковый финал.

кузнецов владимирСпортНа US Open будет подростковый финал. Кто ожидал, что титул US Open разыграют 19-летняя Лейла Фернандес и 18-летняя Эмма Радукану? А они разыграют.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькузнецов владимирфинала турнира большого шлема в котором сыграют 73 номер рейтинга против 150-го еще никогда не было. если бы пару недель назад нашелся такой умник который бы поставил хотя бы пару тысяч на этих финалистов то он бы обеспечил себе безбедную жизнь года на два-три. но почему-то думаю что таких не нашлось.кузнецов владимирможет конечно такой результат просто стечение обстоятельств, а может мы в воскресенье будем наблюдать первое противостояние будущих мегазвезд вроде Серены Уильямс и Мартины ХингисКомментировать
Свежие комментарии