Не только о футболе

852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Как они аппетитно едят… нельзя же так со мной, я теперь есть захотелаТендер за телепра...
  • Максим Комаров
    https://youtu.be/qZaYnzY4JTYТендер за телепра...
  • Ruslan Zakirov
    Кому и кобыла невеста. Лично мне не нравится, когда игрок уворачивается от мяча, когда рассматривает с интересом как ...Тендер за телепра...

На US Open будет подростковый финал.

На US Open будет подростковый финал.

Кто ожидал, что титул US Open разыграют 19-летняя Лейла Фернандес и 18-летняя Эмма Радукану? А они разыграют.

Вернуться к статье
2
Обсудить
кузнецов владимир
финала турнира большого шлема в котором сыграют 73 номер рейтинга против 150-го еще никогда не было. если бы пару недель назад нашелся такой умник который бы поставил хотя бы пару тысяч на этих финалистов то он бы обеспечил себе безбедную жизнь года на два-три. но почему-то думаю что таких не нашлось.
кузнецов владимир
может конечно такой результат просто стечение обстоятельств, а может мы в воскресенье будем наблюдать первое противостояние будущих мегазвезд вроде Серены Уильямс и Мартины Хингис

Картина дня

наверх