Комплекс РЭБ Koral ВС Турции сбил в Сирии российский БПЛА «Орлан-10»

Вчера в оппозиционных аккаунтах соцсетей боевики джихадистской коалиции «Джейш Ватания Сурия» похвастались тем, что им удалось сбить российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который корректировал огонь артиллерии по позициям противника.