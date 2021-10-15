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Комплекс РЭБ Koral ВС Турции сбил в Сирии российский БПЛА «Орлан-10»

Комплекс РЭБ Koral ВС Турции сбил в Сирии российский БПЛА «Орлан-10»

Вчера в оппозиционных аккаунтах соцсетей боевики джихадистской коалиции «Джейш Ватания Сурия» похвастались тем, что им удалось сбить российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который корректировал огонь артиллерии по позициям противника.

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