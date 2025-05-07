Кот положил дрожащую птицу на свою лежанку - вытоптанное место в самой гуще кустов. Скворец дёргался и пищал от страха.
Странные
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Кот положил дрожащую птицу на свою лежанку - вытоптанное место в самой гуще кустов. Скворец дёргался и пищал от страха.
Свежие комментарии