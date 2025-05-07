Приколисты
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Приколисты

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    А тот старик был его Ангел!!!А главное - котики и кошечки были сыты и доверяли ему!!!Спасибо вам, Олег!!!!😺😀👍😍ЛОВЕЦ РЫБ
  • Oleg
    Когда то думал что я придурок но теперь это блеск интеллекта !Бить лежащего чел...
  • Inna
    Слава Богу, что этот "закон" не прошел! Лишь бы опять не начали рассматривать ...Мама Худышка

Странные

Странные

Кот положил дрожащую птицу на свою лежанку - вытоптанное место в самой гуще кустов. Скворец дёргался и пищал от страха.

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