Лютый аристократ: как Сухово-Кобылин воевал с литературой

«Драма снежной ночи» посвящена классику русской драматургии Александру Васильевичу Сухово-Кобылину. Владислав Отрошенко уже обращался к биографии драматурга в Малой серии «ЖЗЛ», но 11 марта исполнилось 120 лет со дня смерти героя повествования.