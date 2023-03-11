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Лютый аристократ: как Сухово-Кобылин воевал с литературой

Лютый аристократ: как Сухово-Кобылин воевал с литературой

«Драма снежной ночи» посвящена классику русской драматургии Александру Васильевичу Сухово-Кобылину. Владислав Отрошенко уже обращался к биографии драматурга в Малой серии «ЖЗЛ», но 11 марта исполнилось 120 лет со дня смерти героя повествования.

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