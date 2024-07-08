💡 В центре Ялты из-за аварии на подстанции пропал свет Также электричество отключилось в районе улиц Сеченова и Ливадийская.
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💡 В центре Ялты из-за аварии на подстанции пропал свет Также электричество отключилось в районе улиц Сеченова и Ливадийская.