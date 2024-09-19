Сгоревший Sport Palace решено снести. Данные о положительном заключении по этому вопросу 16 сентября были опубликованы в Едином государственном реестре заключений.
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Сгоревший Sport Palace решено снести. Данные о положительном заключении по этому вопросу 16 сентября были опубликованы в Едином государственном реестре заключений.