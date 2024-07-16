Роналду возглавил антирейтинг игроков Евро-2024 по реализации моментов

Он не смог забить гол, несмотря на 23 удара по воротам в ходе Евро-2024.Pr Scr youtube.com--> Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду озглавил антирейтинг игроков Евро-2024 по реализации моментов по версии WhoScored.