Роналду возглавил антирейтинг игроков Евро-2024 по реализации моментов

Он не смог забить гол, несмотря на 23 удара по воротам в ходе Евро-2024.Pr Scr youtube.com--> Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду озглавил антирейтинг игроков Евро-2024 по реализации моментов по версии WhoScored.
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