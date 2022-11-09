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Газидис покинет должность гендиректора «Милана» в декабре: «Коллеги выведут клуб на новый уровень»

Иван Газидис в декабре покинет должность генерального директора «Милана». Действие контракта менеджера из ЮАР будет прекращено 5 декабря.

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