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Средние выплаты увеличились. Какие детали чаще меняют владельцы «китайцев» после ДТП

Средние выплаты увеличились. Какие детали чаще меняют владельцы «китайцев» после ДТП

В список самых заменяемых деталей в китайских автомобилях по итогам 2023 года вошли лобовое стекло, передний и задний бамперы, клипсы, датчик дождя, решетка радиатора, передняя и противотуманная фары, спойлер заднего бампера, а также капот.

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