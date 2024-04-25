Средние выплаты увеличились. Какие детали чаще меняют владельцы «китайцев» после ДТП

В список самых заменяемых деталей в китайских автомобилях по итогам 2023 года вошли лобовое стекло, передний и задний бамперы, клипсы, датчик дождя, решетка радиатора, передняя и противотуманная фары, спойлер заднего бампера, а также капот.
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