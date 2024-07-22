HR-эксперт Окунев: заключать контракт с агентом по трудоустройству опасно

Новый тренд на работу мечты через агента пришел в Россию этим летом. Россиянам предлагают найти высокооплачиваемую работу, заключив контракт с менеджером по трудоустройству, согласно которому с каждой зарплаты придется платить ему процент в течение нескольких лет.
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