HR-эксперт Окунев: заключать контракт с агентом по трудоустройству опасно

Новый тренд на работу мечты через агента пришел в Россию этим летом. Россиянам предлагают найти высокооплачиваемую работу, заключив контракт с менеджером по трудоустройству, согласно которому с каждой зарплаты придется платить ему процент в течение нескольких лет.