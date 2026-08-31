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Metro новости

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У святого Спиридона просили о здоровье, поступлении в вуз и погашении ипотеки

У святого Спиридона просили о здоровье, поступлении в вуз и погашении ипотеки

Чтобы подойти к святыне, многие стояли по два-три часа, очередь огибала Казанский собор. Верующие стали участниками опроса Metro.

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