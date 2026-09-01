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Ночные заморозки до -3 градусов и прохлада днем: прогноз погоды в Алтайском крае

Ночные заморозки до -3 градусов и прохлада днем: прогноз погоды в Алтайском крае

2 сентября в Алтайском крае ожидается около +11.+16 градусов. При этом ночью местами температура воздуха опускалась до -3 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

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