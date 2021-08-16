Семье русского мальчика пришлось тайно бежать из Киргизии. Не раскрывая имён

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаСемье русского мальчика пришлось тайно бежать из Киргизии. Не раскрывая имён Историю парня, которого две недели избивали в лагере с молчаливого согласия взрослых, мы рассказывали ранее.Вернуться к статье7320НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановЧто за Хрень , сели в самолет и России без проблем!!С2С 21Вы понятия не имеете, что это за проблема!!! Ужас. Мой зять здесь живёт уже 20 лет, с Украины, и до сих пор не получил гражданство!!! С трудом в этом году, наконец-то, ему дали хотя бы вид на жительство. Гражданство получить в нашей стране, по нынешним законам - это катастрофа!!! И это при том, что речь идёт о бывших согражданах, т.е. бывших советских людях!!!Александр УльяновКакой самолет...А где жить и на что,умник?igor vasiljewОко за око,зуб за зуб. В ответ на каждый такой случай выкидывать на историческую родину десять мигрантов с пожизненым запретом въезда в Россию. Мало будет,50 депортировать. А русским предлагать переселяться,деньги на переезд и жилье изыскать можно,достаточно один "апарт отель" не построитьС2С 21То есть, мы такими же дебилами должны быть, как они?igor vasiljewЕсли хотите да,если по хорошему не получается. К тому же я не призываю никого бить,просто высылатьС2С 21Вы совершенно не владеете ситуацией, к сожалению. Читайте выше мои пояснения.igor vasiljewВы "владеете" на примере зятя? К тому же я ведь писал что нужно выделять деньги на переселение,жилье и сама собой гражданство должно не вызывать никаких проблем. К тому же какое отношение ваши "разьяснения" имеют к существу поднятого вопроса? Вы его вообще читали?С2С 21Я ВЛАДЕЮ не только на примерАХ, но прежде всего - благодаря тому, что я юрист. Что касается о "существе поднятого вопроса", то внимательно посмотрите, что и на какую тему пишут здесь комментарии. Исключительно о гражданстве и миграциях! И не "деньги выделять" является решением вопроса. А то, что не решено, хотя вам как раз кажется наоборот: (цитата) "сама собой гражданство должно не вызывать никаких проблем"... То есть вы очень, ну просто очень далеки от понимания проблемы. Закон о гражданстве надо вернуть на прежнее место!!! Как было 20 лет назад.igor vasiljewВот из за вас юристов-крючкотворов и все проблемы с гражданством! Очень вас много развелось а толку нольNatalija OsmininaА если еще в число этих 50 набрать тех, кто не работает, занимаясь нелегальным промыслом, возможно той же наркотой и стоит на примите у полиции, то перед высылкой с них надо взять деньги - как подъемные для семьи въезжающей. Эх мечты, мечты..)))С2С 21Скажу вам по секрету: это не мы сделали такой закон. А ГД. У нас никто не спросил даже... Пусть бы у меня спросили. И я сказала бы им, что таким законом, такими препятствиями мы отгораживаемся от лучшей части людей, ведь они тянутся к России, потому что ценят её! В отличие от злобных оставшихся на местах нацменов и т.п... То есть сделано всё с точности до наоборот. Впрочем, посмотрите реплики пишущих здесь: большинство из них делают ту же ошибку! Не задумываясь над тем, что творят.АЮ МедведьНадо ужесточить миграционный процесс. Сделать квоты для всех этих республик. Определенное и не очень большое кол-во трудовых мигрантов. Пусть у себя сидят. А лучше вообще отказать хотя бы на время възд всему этому быдлу. Они уже в России хвост подняли. Бегают толпами избивают, убивают Россиян. ПОЗОР властям. Их много. Если что скинулись и заслали конверт куда надо. Читай историю убийство в СПБ. И ничего отпустили.С2С 21Читай выше моё сообщение, идиот.I SОни и узбеков в Оше убивали..абрам вербинфальшивые власти и фальшивая милиция страны потакают приезжему заграничному быдлу.Анатолий Селиванови обязательно Никакого гражданства РФ, только временный вид на жительство. Запрет на приобретение жилья и имущества. а русско-язычное население Вывозить из этих стран на территорию России, предоставить жилье, трудоустроить и дать социалку. хватит принимать Чужаков и ограничивать Своих из-за рубежа..............С2С 21Ещё один идиот...ВКВячеслав КормилицынЕще раз говорю,из киргизии надо всех русских людей вывезти и сократить въезд киргизских мигрантов в Россию. Что касается казахов, то русских тоже вывезти, но вместе с землями и городами, подаренными большевиками кочевникам.Алексей ГоршковМне кажется,надо само собой сильней за наших заступаться - в первую очередь - давать им какие-то льготы при переселении в Россию,и дать понять местным властям - если будут задевать наших и они за них не заступятся - то и Россия за местных заступаться не будет - их талибы тогда вырежут!Эдуард Николаев" 1991 года перед русскими хоть кто-то извинился!" золотые слова , но их ни кто из них не услышалmark nikitinА Вам не кажется, что всё происходящее нагнетается из-за рубежа. Если небыло мальчика, его сочиняют. Сейчас необходимо столкнуть носами Киргизию с Россией, Казахстан с Россией, Азербайджан с Россией, Украину с Россией, Белорусию с Россией - все 15 республик. А для поддержки уже готов Талибан (запрещённый в России). Талибы и так пойдут на Россию, США провело передачу военной фазы на наёмные армии.Natalija OsmininaНагнетается как фейки? Или как подзуживание местных в республиках Средней Азии? Те уже и так созрели, так что натравливать их очень просто. Сейчас жизнь в этих республиках бюудет становиться все хуже, насление нищать. Кто виноват? - конечно же русские)). Так что уезжать оттуда надо в любом случае. А жизнь там будет ухудшаться по объективным причинам - засуха. И она будет нарастать. А все резни на Востоке всегда начинались с засухи (самый ближайший пример- война в Сирии)- она преддверие конфликтов. А воды на планете будет все меньше. И на поля её хватать не будет. На высокие технологии мозг аборигенов не тянет- только на сельское ххяйство: были дехканами и баями - туда и идут. Мы все сейчас возвращаемся в свое прошлое, хотя и на новом уровне. В Казахстане еще и нефть заканчивается, уходит глубоко под землю. Такова судьба этих республик. И надо оттуда уезжать уже сейчас. А России в свою очередь надо их принимать. А чиновников, препятствующих этому, потому что привычно работают на организованную преступность в сфере миграции со Средней Азии - на мыло. И законы о миграции русских в России упростить.Natalija OsmininaЧто касается того, что талибы придут в Россию. Лет 30 массово точно не придут. Они сейчас будут наводить порядок в Афганистане. И врагов у них на этом пути будет немало. Сейчас начнут ссориться со всеми и внутри себя. Пока что опасаться надо беженцев и возможных скрытых террористов среди них.mark nikitinНет, всё расчитано штатами на этот год. Скорее на сентябрь, в районе выборов. Для полного им нужен внутренний майдан. Слушайте видео каналы НОД, там вся система каждого события, хоть внешнего хоть внутреннего поясняется основательно - ошибок небыло (слушаю НОД с 16 года). Каналы можно найти на ютубе: "Национальный Курс", "Белрусинфо", "Красный Код", "Голос Отечества", "РадиоНОД", "Фёдоров в Эфире", "НОД Мсква. Политический Камертон", "НОД Москва. Регионы". и сайт RUSNOD.ru.Natalija OsmininaЧеловек предполагает, а Бог располагает. Штаты могут считать что угодно. Но хрен получится.mark nikitinДай Бог!Natalija OsmininaЕстественно даст, раз так задумал с самого начала))) Прописано России стать первой державой мира - значит, станет. Так идут циклы: инверсия, мать её так - гегемоны меняются местами. А вот как будет жить народ в этой "ведущей державе", это уже Богу не ведомо, это уже в "свободе воли" человека.Анжела КуроваЧто-то я не заметила, чтобы Фёдоров хоть что-то угадал, например, в прошлом году пугал голодом к осени и восстанием народа, не угадал. С какого-то перепугу присвоил себе голосование по поправкам в Конституции, что типа если бы не НОД, то не было бы голосования. Удивляет, что ему верят.Дед ВоеводаДелать чуркам добро нельзя ни при какой погоде, тем более называть их равноправными партнерами. Я в 50-годы прошлого века по комсомольской путевке работал в Казахстане - строил Казахстанскую Магнитку в городе Темир-Тау. Насмотрелся и активно "пообщался" с этими дикарями. Но в те времена у моего военного поколения еще прочно сидел воинственный дух отцов, победивших фашистскую Европу. Нациков, пытавшихся "качать права", мы молниеносно ставили туда, где их место, - в навозное стойло. После такой решительной и беспощадной "правки" они боялись даже поглядеть на русских девчонок, а русскую танцплощадку обходили десятой дорогой. Правда, была тогда в г. Темир-Тау болгарская танцплощадка, куда собиралась вся антирусская тварь. Но мы, в ходе известного Темир-Таусского комсомольского восстания (август 1959 года) эту танцплощадку сожгли, а болгар вынудили покинуть стройку.С2С 21Так потому они теперь и мстят русским. Не думая о том, что их обижали другие люди, а они теперь мстят тем, кто вообще перед ними не виноват.Николай НиколаевичБедняжка,трудно жить при отсутствии головы?Дед ВоеводаРусские никогда не обижали чурок по национальной принадлежности. На обеспечение им богатой, свободной и счастливой жизни в советской семье народов, Россия отдавала им все лучшее, оставляя жизнь русского народа на более низком уровне. И в своем комментарии я ведь не могу кратко описать причины конфликтов. Но смею вас уверить: виновными в возникновении конфликтных ситуаций всегда были чурки.С2С 21Дорасти до меня сначала, тупица. А потом задавай вопросы.Владимир КазаковА что там делает русский посол из МИД РФ?Vladimir LioubimcevВСЕХ этнических русских, желающих эмигрировать из стран Средней Азии, бывших "союзных республик", НУЖНО ПРИЗНАВАТЬ БЕЖЕНЦАМИ со всеми вытекающими из этого льготами.Edd AlexandrovАзиатским элитам даже выгодны межнациональные конфликты - они отвлекают народ от других проблем, которые имеются во множестве, но никак не решаются. Дружный народ может ведь взяться и за претензии (как минимум) к правительствам. Плюс многие из этих баев с обожанием смотрят на Запад, Китай и Турцию.mark nikitinА режиссер этого сценария США и его вассалы.Silver KontПора выявлять места , где притесняют русских, находить в России чурок из тех мест, которые находятся на заработках, и пиздить их здесь, чтобы они звонили потом домой и говорили, что если с русскими что-то случится там, то здесь им точно не поздоровится...Борис ВиленскийНужно забирать всех русских в Россию. Должна быть чёткая государственная программа по возвращению.mark nikitinВ оккупационном статусе России это невозможно.Skitalez ZhevajВсех киргизов, которые приехали в Россию на заработки, гнать поганой метлой из России, за русофобское настроение, за хамское отношение к русским и русского языка. Правительству России надо подумать о переселении всех русских людей из бывших советских республик, где русофобское настроение к русским и русскому языку.mark nikitinприедут другие - обязательно, но уже по чёткому руководству США.Natalija OsmininaНедолго птичке петь осталось. Сила США уменьшается на глазах. Её место пытается занять Великобритания, главная умелица в играх на Востоке. Но Средняя Азия? Каких таких русских они оттуда будут засылать в Россию под видом террористов?mark nikitinКак раз это прикрытие, про Великобританию - для начала и США и Англия вместе, Англия вассал США. Во вторых это такоеже прикрытие как и "бегство" США и Афганистана.Natalija OsmininaКогда-то США не было в помине, была Англия. Сейчас мир возвращается в прошлое - США уходят, остается старушка Англия. Правда, уже на новом этапе времени, совсем дряхлой.Марина СазоноваРусских в Россию, всех чужестранцев засранцев вон от сюда под жопу, то бы пулей от нас летели, и вернуть все все территории, что всегда имели принадлежность России. И тогда покажем истиное место всем чужокам. Пусть знают своё место. И не надо с ними вести ни дискуссии, не торговлю и ничего.Александр ЗиборовКиргизы проводят политику «Киргизия только для киргизов», как и в других республиках - "Казахстан только для казахов", "Армения только для армян", "Азербайджан только для азербайджанцев", "Грузия только для грузин", "Узбекистан только для узбеков" и так далее.. . Какой контраст, в России набрасываются за слова "Россия для русских". Без "только"! А им можно...Александр ЗиборовЗеленский предложил уехать из Украины всем русским людям, но таковых там свыше 90%. Одинаково Русские – малороссы-украинцы, великороссы, белорусы, новороссы, русины, казаки и многие другие народы. Куда более справедливо – уехать самому Зеленскому. Ежели у него нет второго паспорта, то он его легко получит… - https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/08/05/880936-uezzhat-rossiyuАлександр ЗиборовПоистине страшные факты указал политолог Сергей Михеев. Оказывается, давно отпущена на свободу Гюльчехра Бобокулова, няня из Узбекистана, которая отрезала голову доверенной ей маленькой девочке, потом подожгла квартиру м отправилась гулять по улице с головой ребёнка, крича «аллах акбар». Няню-убийцу сначала признала невменяемой, а затем отпустили – иди режь другие головы ненавистных ей россиян?.. Политолог сообщил, что по той же схеме отпущен на свободу серийный убийца в Москве… А вот сейчас признан невменяемым - в момент убийства (?!) - Ильназ Галявиев, недавно устроивший бойню в казанской школе. Сергей Михеев воскликнул: «Когда ходил покупать оружие и патроны, то был вменяемым, а в момент убийства стал невменяемым?..» Ведущий напомнил политологу, что он говорил о такой вероятности сразу после совершения преступления: о том, что Ильназа Галявиева могут признать невменяемым, а позже освободить. Первое уже произошло – невменяемым убийца признан, скоро он выйдет на свободу?.. Железная логика (21.07.2021). Полный выпуск @Вести FM - https://www.youtube.com/watch?v=DOQiuXEj10kАлександр ЗиборовОскорбления русских давно являются привычными и безнаказанными, а всех прочих никто задевать не рискуют. Недавно бывший посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде на камеру назвал русских свиньями. Последствий он не боится. Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой пообещал, что последствия обязательно будут. Владимир Жириновский заявил, что намерен обратиться к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием завести дело на бывшего дипломата. «Мы направим жесткое письмо главе Азербайджана с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье»… - https://iz.ru/1205930/2021-08-11/tolstoi-zaiavil-o-posledstviiakh-iz-za-zaiavleniia-eks-posla-azerbaidzhana-o-russkikh?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.commark nikitinАлександр Зиборовmark nikitinАлександр ЗиборовСамое удивительное, что об этом стали говорить и российские власти проявили какую-то видимость возмущения русофобией и тень заботы о русских в республиках. А ведь там только клич "Чемодан - Вокзал - Россия!" звучит не одно десятилетия. С вещами на выход указали 15-20 миллионам русскоязычных (не считая Украины), а затем поделили власть и собственность преимущественно между своими. А те, кого обделили свои же в республиках, отправились в Россию, где зачастую живут лучше коренных россиян... + Стали говорить о русофобии в республиках? Может быть, российская власть увидит и русофобию в самой России, даже на исконно русской земле?.. + За что Киргизии даны миллиарды российских долларов, за русофобию?.. Помню в репортажах из Киргизии лет 10-12 назад корреспонденты газеты "Комсомольская правда" писали о том, что Россия дала киргизам упрощённое получение российского гражданства, они получали его легче и быстрее, при этом вдвое дешевле, чем русские, живущие в Киргизии. Такие порядки установили не власти Киргизии, а московские чиновники...Александр Зиборов61-летний Батиржон Камбаров - один из лидеров узбекской национальной диаспоры в Алтайском крае решением суда лишён гражданства России и вида на жительство. Решение принято в связи с экстремистской деятельностью Б. Камбарова. агитировал своих единоверцев «отстоять права» некоего Идрисова, изобличенного в принадлежности к подпольной и запрещённой в России организации «Таблиги Джаамат». Также Батиржон Камбаров укрыл некоего Охунова из Таджикистана, который был объявлен в международный розыск за терроризм. При своём доме Батиржон Камбаров открыл хостел, в котором ввёл незаконные в России законы шариата. Хостел стал прибежищем различных тёмных личностей из среды мигрантов. Здесь мог прописаться любой мигрант. Полиция насчитала их там сотни, и каждый считал Батиржона Камбарова благодетелем, был ему благодарен и готов выполнить любое его требование. Окончательно обнаглев, Батиржон Камбаров стал публично продвигать идею автономного, компактного проживания в Барнауле всех выходцев из Средней Азии… - https://vzglad.mirtesen.ru/blog/43850969877/Nakipelo-obnaglevshego-lidera-uzbekskoy-diasporyi-vyidvoryayut-i?utm_referrer=mirtesen.rumark nikitinЛюдмила КичигигаЧто вы имеете ввиду?Александр Зиборовmark nikitinто что Россиянам врут с экрана. На процент правды наматывают сорок процентов вранья.mark nikitinmark nikitinmark nikitinmark nikitinАлександр ЗиборовАлександр ЗиборовАлександр ЗиборовВХвячеслав харченкоА ничего не сделаете, хотели "свободу вероисповеданий", вот получили, религиозный национализм, свойственный всем, здесь нет профессиональных или культурных общих интересов, главное, из чьего ты стада, абсолютно звериные инстинкты, деградация.Александр ЗиборовТомара ТычковаНадо всех русских забрать не только из киргизии, но и из всех остальных бывших республик Советского Союза, где их унижают и оскорбляют.ЮЧЮрий ЧофуРоссия сама еще не определилась чего она хочет. С одной стороны стон от того, что нет прироста населения, а с другой гражданство не всем желающим русского происхождения дает.Natalija OsmininaНьянгская поговорка: "Когда горшок был новым, он продержался (целым) недолго, теперь же, когда он треснул, долго ли он продержится?"Алла ДубининаТрудовых мигрантов - за пределы страны. Этим легче подкупив получить русское гражданство, чем русским приехавшим оттуда на ПМЖ.Комментировать
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