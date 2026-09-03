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Газета.ру

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Юрист Крохин: при покупке земельного участка стоит проверить его историю

Юрист Крохин: при покупке земельного участка стоит проверить его историю

При покупке земельного участка, особенно в регионах с дорогой недвижимостью — Краснодарском крае, столичных агломерациях, Калининграде — недостаточно формально проверить право собственности.

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