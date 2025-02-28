Трамп прекращает общение с Зеленским: дипломатические усилия безуспешны

После споров в Белом доме Дональд Трамп отказался от переговоров с Владимиром Зеленским. Украинские чиновники пытаются возобновить диалог с США, но их усилия пока безрезультатны, сообщает CBS News со ссылкой на свои источники.
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