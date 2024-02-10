Поплавская назвала Киркорова «непотопляемым голым королем»

Актриса Яна Поплавская раскритиковала возвращение певца Филиппа Киркорова на российские телеэкраны после бойкота из-за участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
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