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Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции

Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции

Алла Пугачёва вернулась в свой замок в деревне Грязи. Почему это вызывает интерес? Не потому, что публика продолжает следить за жизнью своего кумира.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Пугачёва кривое зеркало русской эмиграции!
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1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Пугачёва свое отыграла.
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1 час.
Александр Салтановский
Сколько можно уже про этих дезертиров тут языки чесать, тем самым создавая им рекламу, да хоть на Марс пускай валят, лишь бы подальше, меньше вонять будут, да чтоб не возвращались, никогда!
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32 мин.

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