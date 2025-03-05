Более 2 млрд рублей выделят из алтайского бюджета на лекарственное обеспечение

Сумма выделяемых средств выросла с 980,2 млн до 2,2 млрд рублей В Алтайском крае объем средств краевого бюджета на лекарственное обеспечение за последние пять лет вырос более чем в два раза, сообщает краевое правительство.
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