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Военное обозрение

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Слова главы «АдГ» говорят, что она собирается «расковать» украинский мобрезерв

Слова главы «АдГ» говорят, что она собирается «расковать» украинский мобрезерв

А ведь многие в нашей стране считают, что АдГ будет вариантом, который в плане политики намного лучше для России, нежели та же ХДС Мерца.

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