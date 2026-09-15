Analysis of laughter, gas and ecstasy, cockroaches circus with Kravchenko: morning coffee with EADaily

I'll tell you honestly: with all the idiocy of what is happening in the world, sometimes you come across things that, in terms of the depth of moronism, generally go beyond human understanding.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым