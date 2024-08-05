Председатель СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств травмирования женщины электросамокатом в Челябинской области

В СМИ сообщается о том, что в городе Челябинске на улице Героев Танкограда подростки на самокате сбили 54-летнюю женщину и покинули место происшествия, не дождавшись прибытия правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.
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