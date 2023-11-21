США анонсировали к 10-летию Евромайдана новый пакет военной помощи Украине. Белый дом сделал это, чтобы успокоить киевский режим, заявил в Telegram-канале дипведомства посол России в США Анатолий Антонов.
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