В офисе Зеленского огорчились Трампом

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что звонок американского лидера Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину не изменил ситуацию с военным конфликтом.
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