Умное кольцо Samsung Ring будет продемонстрировано на следующей неделе на MWC 2024 Ко...

Умное кольцо Samsung Ring будет продемонстрировано на следующей неделе на MWC 2024Компания Samsung Electronics на мероприятии Galaxy Unpacked только вскользь упомянула об умном кольце Galaxy Ring, и с тех пор было принято считать, что его полноценный дебют состоится во второй половине июля.
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