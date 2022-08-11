"Коловая пробка, жесть": ДТП в районе Седанки блокирует дорогу в эти минуты

"Коловая пробка, жесть": ДТП в районе Седанки блокирует дорогу в эти минуты

 ДТП в районе Седанки блокирует дорогу в эти минуты. Кадрами с места событий поделились в Telegram-канале prim_gazeta (12+).

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