Пушков сравнил Макрона с Наполеоном

Когда президент Франции Эммануюэль Макрон говорит, что «Запад сделает все необходимое, чтобы не дать России победить», он не до конца понимает, о чем говорит, как и французский император Наполеон, который не понимал, с чем столкнется, когда двинулся на Россию.