Пушков сравнил Макрона с Наполеоном

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Парламентская газета

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Комментарии
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Вик Норд
Мужик в магазин &quot;Кулинария&quot; заходит:&quot;Сделайте мне торт &quot;Макрон&quot;,те ему,мы такой не знаем,мужик: это просто всё как в торте Наполеон,только без яиц...
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