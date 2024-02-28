Когда президент Франции Эммануюэль Макрон говорит, что «Запад сделает все необходимое, чтобы не дать России победить», он не до конца понимает, о чем говорит, как и французский император Наполеон, который не понимал, с чем столкнется, когда двинулся на Россию.
Пушков сравнил Макрона с Наполеоном
Комментарии
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Вик Норд
Мужик в магазин "Кулинария" заходит:"Сделайте мне торт "Макрон",те ему,мы такой не знаем,мужик: это просто всё как в торте Наполеон,только без яиц...
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20 час.
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