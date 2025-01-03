В Госдуме объяснили слова Подоляка об РФ нацистским мышлением

Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, отвергающего возможность переговоров об урегулировании украинского конфликта до тех пор, пока РФ не «заплатит достаточно высокую цену», обусловлены нацистским мышлением этого представителя киевского режима, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.