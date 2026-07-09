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Firefly Aerospace построит корпус для марсианских вертолётов NASA

Firefly Aerospace построит корпус для марсианских вертолётов NASA

Компания получила контракт JPL на $13 млн для создания защитного аэродинамического корпуса миссии SkyFall, которая отправит три вертолёта на Марс в 2028 годуКомпания Firefly Aerospace получила субконтракт NASA на $13 млн от Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL) для создания, испытаний и поставки аэродинамического корпуса марсианской миссии SkyFall.

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